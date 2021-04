AJ SOFT, Solutions logicielles pour les métiers du bâtiment

Dans un marché en constante évolution, nous travaillons en permanence dans le but d’améliorer nos produits et satisfaire nos utilisateurs. Nos solutions logicielles suivent les dernières technologies pour vous proposer la meilleure performance et la plus grande ergonomie.

Nous avons choisi d’associer deux métiers pour une meilleure adéquation avec les besoins des entreprises : la maîtrise des processus et les technologies multimedia. Cette double compétence nous permet de répondre aux besoins de nos utilisateurs.

Nous accompagnons nos utilisateurs tout au long de leurs projets.

Notre expertise sur différents domaines et particulièrement dans le domaine de la Maîtrise d’œuvre, nous a permis de développer des solutions s’adaptant facilement à tous les secteurs d’activités du bâtiment et à toutes les tailles d’organisations, privées ou publiques.

L’entreprise en quelques chiffres :

6 : Le nombre de pays utilisant la suite logicielle DescWord d’AJ Soft.

8 : Est le nombre d’outils multimédia créés pour les industriels du bâtiment, réalisés sur mesure dernièrement (Parexlanko, Tollens, Théolaur Peintures.).

24 : C’est le nombre d’années qu’AJ Soft proposer la suite logicielle modulable la plus importante couvrant l’ensemble des besoins dans le domaine de la Maîtrise d’œuvre.

+500 : Le nombre actuel d’utilisateurs AJ Soft qui ont fait l’acquisition de logiciels AJ Soft, ce qui leur permet un gain de productivité maîtrisé et étendu.

1996 : premiers liens avec la CAO Triforma de Bentley. 1998 premiers liens avec la CAO Allplan de Nemetschek. Tous les éditeurs de logiciels de CAO ont contacté AJ Soft pour réaliser un lien dynamique entre leurs logiciels et les logiciels AJ Soft.

2015 : AJ Soft continue à se renforcer avec des partenariats puissants et se positionner en acteur majeur pour les secteurs privé et public.

Le savoir-faire AJ SOFT :

Solution DescWord : Logiciel maîtrise d'oeuvre bâtiment : CCTP, métré, chantier, etc.

Solution CAP : Logiciel pour les Constructeurs de Maisons Individuelles – CMI

Solution Allmétré AJS : le chiffrage des projets 3D à partir d’Allplan

Solution Déo Entreprise : Logiciel pour la remise automatisée des offres d’entreprises

Solution d’ Outils sur mesure : Outils d’aide à la prescription pour les industriels du bâtiment (Théolaur : THEOLAUR CCTP, Parexlanko : CCTP Mortiers Spéciaux, Parexlanko : CCTP ITE, Tollens, Le guide technique Trimetal, Sikkens, Le monde Levis, Astral gamme expert)