ALGO’TECH INFORMATIQUE

ALGO’TECH : Acteur de la transformation numérique des métiers de la maintenance et de l’électricité.

Editeur de logiciels depuis 1999, ALGO’TECH propose des logiciels, une expertise et des services de haut niveau dans les domaines :

de la conception, l’exploitation et la gestion des schémas électriques

de la gestion des données, documents et processus techniques des métiers de la maintenance

Avec plus de 1000 clients, de la PME à la multinationale, elle a développé un écosystème de partenariat avec des entreprises spécialisées, innovantes et solidaires.

Basée à Bidart (Pays Basque), elle dispose d'un bureau à Paris et des filiales à Casablanca (MAROC) et New Dehli (INDE).

Résolument tourné vers l’Innovation, ALGO’TECH participe et pilote de nombreux projets de recherche en partenariat avec des partenaires industriels, start-up et laboratoires de recherche prestigieux.

L'innovation est au cœur des missions d'ALGO’TECH. Notre équipe se fera un plaisir de vous proposer des solutions plus efficaces et automatisées pour les acteurs du monde de l'industrie.

ALGO’TECH assiste ses clients dans la mise en œuvre et l'intégration de ses solutions dans le modèle économique social et solidaire des services de maintenance ou des bureaux d'études.

ALGO’TECH dispose d’un bureau de dessin et propose de la prestation de création de schémas pour les clients se retrouvant en situation de surcharge de travail ou souhaitant externaliser cette activité.

Le savoir-faire d’ALGO’TECH :