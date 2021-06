AMI2S (SECOPRO)

Non renseigné

La société AMI2S est spécialisée dans les systèmes de sécurité électroniques et incendie.

Les entreprises du groupe SECOPRO sont spécialisées dans la mise en œuvre de systèmes électroniques permettant la sécurisation des biens et des personnes.

Depuis plus de 20 ans, à travers les sociétés AMI2S et HEXOS, nous proposons une offre complète pour l’installation et la maintenance des équipements de sécurité dans tous types d’établissement.

La société AMI2S (Assistance Maintenance et Installation de Systèmes de Sécurité) a été fondée en 1997.

Entreprise à taille humaine, nous restons très attachés à créer et développer une relation de proximité avec nos clients.

Réactivité, responsabilité, professionnalisme et respect sont les valeurs que j’anime et que je transmets au sein de l’entreprise pour cultiver notre différence ; elles ont façonné notre culture et bâti notre réputation.

C’est en véhiculant ces valeurs fortes que la société AMI2S est devenue un acteur reconnu du secteur auprès des professionnels mais aussi des clients que nous avons su fidéliser.

Choisir la société AMI2S, c’est globaliser vos prestations dans le domaine de la détection et la mise en sécurité incendie de votre établissement et avoir ainsi un seul et unique interlocuteur.

Nous restons à l’écoute de nos clients et nous développons nos activités en adéquation avec leurs attentes, que ce soit pour les systèmes de sécurité incendie ou la mise en place d’équipements permettant la mise en sécurité du bâtiment, tel que le désenfumage mécanique ou la mise en place de portes coupe-feu.

Toute l’équipe AMI2S vous remercie pour l’intérêt que vous lui portez et mettra tout en œuvre pour répondre à vos besoins en matière de sécurité.

Le savoir-faire d’AMI2S :