APEF : Robinetterie industrielle crée en 1981

Nous mettons notre expérience à votre service pour la fourniture de produits adaptés au traitement de l'eau, à l'industrie et à l'environnement.



Nous sommes fournisseur et fabricant de vannes, clapets et accessoires tuyauterie.

Nous vous proposons une gamme de produits pouvant convenir à vos diverses applications.

Le savoir-faire d’APEF :

VANNES

Une gamme de vanne à opercule caoutchouc avec actionneur manuel et motorisée du PN 10 au PN 25.

Une gamme de vanne à guillotine avec actionneur manuel et motorisée du PN 10 au PN 25.

Une gamme de vanne murale et vanne canal avec actionneur manuel, pneumatique, motorisée ou hydraulique.

CLAPETS

Une gamme de vanne à membrane avec actionneur manuel et pneumatique, hydraulique.

Une gamme de clapet à boule, clapet à battant, clapet double battant, clapet axial ...

ACCESSOIRES