ARIC : Fabricant français spécialisé dans les lampes & luminaires pour les professionnels depuis 1946.

Depuis plus de 70 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Depuis plusieurs années, nous avons pris le virage de la technologie LED. Grâce à ses opportunités d’innovation, cette dernière nous a poussé à renouveler nos produits et nos processus afin d’adapter en continu notre organisation pour répondre aux exigences actuelles et futures de nos clients.

Pour cela, nous avons axé notre organisation autour des enjeux stratégiques suivants :

Intensifier le développement interne et la production « Made in France »

S’assurer du respect des exigences réglementaires et normatives dans le cadre du développement de notre activité, notamment en renforçant les contrôles en pré- et post-production

Consolider la disponibilité et la qualité des informations techniques de notre offre produit

Revoir nos contenus digitaux afin d’améliorer la perception de nos produits

Renforcer les services dédiés à nos clients

Cette démarche, couronnée de succès en 2018, vient mettre en lumière notre engagement à nous améliorer en continu, dans un contexte très concurrentiel et très réglementé. C’est le fruit d’un effort collectif et chaque collaborateur a apporté sa pierre à l’édifice. Notre système de management de la qualité est encore jeune mais efficace et nous avons à cœur de continuer à l’éprouver dans le temps.

Le savoir-faire d’ARIC :

INTÉRIEUR

Appliques – Plafonniers – Suspensions

Downlights – Encastrés

Lampes

Projecteurs sur rail – Spoterie

Réglettes

Rubans – Profilés

EXTÉRIEUR