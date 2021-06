ARTILIN - CIN CELLIOSE

Avec une expérience de près d’un siècle sur le marché de la peinture et des vernis, CIN est une société portugaise leader du marché sur la Péninsule Ibérique depuis 1995.

Le groupe CIN, qui compte 12 marques, est présent dans trois principaux segments de marché (Bâtiment, Industrie et Anticorrosion) et emploie près de 1 400 personnes dans plus de 15 pays.

CIN est classé 53ème dans le “Coatings World Top Companies Report” avec un chiffre d’affaires d’environ 220 millions d’euros en 2015.

Nous sommes engagés dans la Recherche et le Développement de nouveaux produits, anticipant les nécessités futures de nos clients et garantissant le succès des ventes. Nos centres de R&D se situent au Portugal, en Espagne et en France avec plus de 120 personnes dédiées à ces missions.

Avec un réseau d’une centaine de magasins (4 mégastores (+ 800 m2) ; 15 super stores (400-800 m2) et 82 standards (200-300 m2)), nous valorisons la proximité avec le client, un service efficace et personnalisé, avec toute la qualité et la garantie de la marque, ainsi que les produits et solutions les plus modernes et innovantes.

En France, CIN a acquis en 2002 des parts de la société ARTILIN, puis a acquis toute l’entreprise en 2008.

Créée en 1932, ARTILIN est une marque spécialisée dans la fabrication de peintures fonctionnelles.

Partout où le climat favorise le développement de moisissures, la présence d’insectes ou encore la prolifération de bactéries, ARTILIN apporte une solution pour l’amélioration de l’hygiène et de la santé.

Grâce aux savoir-faire combinés de CIN et ARTILIN, une gamme complète de produits est proposée aux professionnels et aux particuliers dans un réseau de 13 magasins en France, Belgique, Suisse et Luxembourg.

Suivant le concept reconnu du magasin CIN mis en place au Portugal, chacun possède une zone d’accueil, un showroom, des milliers de couleurs, un système de mise à la teinte, ainsi qu’un large choix de peintures et vernis pour tous les besoins.

La livraison en direct, partout dans le monde, fait également partie de notre stratégie de distribution des produits CIN et ARTILIN.

Le savoir-faire d’ARTILIN - CIN :