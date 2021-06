Dans une propriété du 19ème siècle avec maison de maître, chapelle et communs, les ateliers se développent sur plus de 1000 m² de bâtiments, à 2 km de la Cathédrale de Chartres.

Chaque bâtiment a sa spécificité : dalle de verre, coloration, verrière, coupe, peinture sur verre, thermoformage mais aussi bureaux et appartements pour accueillir les artistes.

Créés en 1946 par Gabriel Loire (1904-1996) pour la réalisation de ses vitraux et mosaïques, les ATELIERS LOIRE gardent toujours l'empreinte de leur fondateur dans leurs bâtiments et leurs activités.

Gabriel Loire a construit en 1949 plusieurs bâtiments dont la grande verrière sur deux niveaux.

Jacques en 1960, construit l'atelier "Boussois", atelier de plus de 300 m² d'un seul tenant, qui permet les travaux de thermoformage et de peinture sur de grands volumes de verre.

Aujourd'hui une deuxième génération, Jacques, et une troisième Bruno et Hervé perpétuent ensemble, mais chacun avec son style propre, l'esprit de créativité et d'innovation dans le domaine du verre et du vitrail qui animait l'atelier depuis ses débuts.

Avec une équipe d'une dizaine de compagnons les ateliers peuvent réaliser de très importants chantiers en France et à l'étranger.

Parallèlement à l'atelier, Micheline Loire, la femme de Jacques, ouvre en 1976 au pied de la cathédrale la "Galerie du Vitrail" et développe son activité d'antiquaire en vitrail.

Installée dans les jardins de l'atelier, "La Vitrailleraie" est une exposition permanente du vitrail en plein air. Une soixantaine d'œuvres attrapent les rayons du soleil entre les arbres, le long des allées, sur les pelouses. Le parcours au milieu des créations "Loire" et des artistes accueillis reflète la richesse des matériaux et la diversité des techniques et bien sûr, la grande créativité des artistes.

Cette présentation veut également stimuler l'apport d'idées nouvelles et donner l'envie d'intégrer des vitraux dans l'architecture mais aussi dans les parcs.

Le savoir-faire des ATELIERS LOIRE :

Vitrail traditionnel (plomb)

Dalle de verre

Thermoformage - Fusing – Émaillage

Mise en double vitrage

Trempe des verres

Restauration de vitraux en verres antique et plomb

Restauration de vitraux en dalles de verre