ATLANTIC CINTRAGE est spécialisée dans la fabrication d'œil de bœuf et de bavettes d'habillage.

Nous préconisons la pose d'une bavette aluminium pour tout œil de bœuf qu'il soit en aluminium ou non.

L'œil de bœuf et son habillage forment un ensemble esthétique et étanche. La bavette d'habillage empêche l'infiltration de l'eau de pluie au niveau du dormant du châssis.

Œil de bœuf, fenêtre arrondie, fenêtre ronde, hublot, châssis rond... les mots sont nombreux pour nommer cette fenêtre qui apporte une esthétique unique.

ATLANTIC CINTRAGE vous propose trois types de fenêtre ronde en aluminium, d'aspect et d'usage différent. Les trois types de fenêtres arrondies : œil de bœuf fixe - œil de bœuf basculant - œil de bœuf ½ fixe ½ soufflet.

Le modèle basculant dispose de pivots de sécurité qui bloquent l'ouverture à 30°, idéal pour ventiler la pièce. Pour nettoyer l'extérieur du vitrage, il suffit d'ouvrir la fenêtre, de débrayer les pivots et de la faire pivoter à 180°.

Ces menuiseries cintrées aluminium à rupture de pont thermique sont équipées à votre demande de couvre-joint et de tapée adaptée à l'isolation. Nos fenêtres sont bien sûr livrées avec pattes de fixation et clameaux. Pour l'habillage extérieur, nous proposons des bavettes sur mesure pour construction traditionnelle et maison bois (MOB).

Le laquage de nos menuiseries cintrées est réalisé avec des teintes RAL, en finition QUALIMARINE et QUALICOAT. La bicoloration est possible sur demande.

Le savoir-faire d’ATLANTIC CINTRAGE :