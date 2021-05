Atlas Copco est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de productivité durable. Le groupe propose à ses clients des compresseurs innovants, des solutions de vide et des systèmes de traitement de l'air, des équipements de construction et minier, des outils électriques et des systèmes d'assemblage.

Atlas Copco développe des produits et des services axés sur la productivité, l'efficacité énergétique, la sécurité et l'ergonomie.

La société a été fondée en 1873, est basée à Stockholm, en Suède, et son réseau mondial couvre plus de 180 pays.

Le savoir-faire Atlas Copco au travers de ses marques :

Power Technique :

Les idées brillantes accélèrent l'innovation. Chez Atlas Copco Power Technique, nous transformons les idées industrielles en technologie de pointe pour les solutions de production d’air et d’électricité. L’expertise, le sens du service et la passion qui animent nos collaborateurs apportent une plus-value durable aux industries du monde entier.

Power and Flow :