AURO PEINTURES NATURELLES

AURO est la référence en peintures, huiles et produits d'entretien naturels. Plongez dans l'univers AURO, faites une fleur à la nature et à votre santé !

AURO est l'initiateur du marché de la peinture naturelle et est devenu un leader de ce marché en pleine croissance.

Depuis 1983, AURO produit des peintures, des huiles, des cires, des colles et des produits de nettoyage et d'entretien avec les critères écologiques les plus élevés ; ce qui fait d'AURO une entreprise pionnière en terme d'introduction de l'écologie et du développement durable dans l'industrie chimique.

En 2007, AURO AG est devenue la première entreprise productrice de peinture certifiée "CO2 neutral enterprise" par le "Climate Neutral Group".

La Philosophie de l'entreprise est basée sur l'utilisation de matières premières naturelles végétales et minérales.

Le haut niveau des critères écologiques est garanti par une inspection permanente et continue de la qualité des matières premières. De plus, l'entreprise communique en totale transparence en inscrivant tous les ingrédients sur les étiquettes des produits.

AURO exporte actuellement 40% de sa production dans le monde, est présent dans une trentaine de pays.

Les produits AURO sont respectueux de l'environnement et, en même temps, sont de grande qualité technique. Ces deux caractéristiques sont hautement appréciées par nos clients et nos distributeurs à travers le monde entier.

AURO FRANCE distribue la marque AURO sur tout le territoire français (excepté les DOM-TOM). Un stock important se trouve dans le département du Haut-Rhin (68) d’où partent les commandes quotidiennement. Nous stockons la gamme complète pour permettre une logistique réactive et efficace.

Le savoir-faire d’AURO :