BANDALUX FRANCE

BANDALUX développe, fabrique et commercialise des stores et systèmes de protection solaire depuis 1986. Des solutions personnalisées conçus à partir des technologies les plus récentes en matière de matériaux et de systèmes.

BANDALUX bénéficie d’une longue expérience dans ce domaine avec plus de 30 000 m2 de surface de production répartis sur 4 sites industriels, BANDALUX est reconnue pour son expertise et c'est une référence en matière de gestion solaire.

BANDALUX peut effectuer un contrôle exhaustif de qualité sur l’ensemble du processus de production de ses systèmes : de l’obtention du fil à la pose du store à commande manuelle ou motorisée. Ce système d’intégration verticale est une solide garantie de qualité, de sécurité et de durabilité pour les clients et les prescripteurs de l’immeuble.

Tous les systèmes BANDALUX sont vendus dans plus de 80 pays en conformité avec les certifications internationales de sécurité, de santé et d’environnement les plus exigeantes, pour l’habitat individuel ou collectif.

Notre principal objectif est de fournir au client la meilleure qualité et un confort visuel et thermique grâce à des produits résistants et durables qui contribuent à économiser les ressources naturelles et énergétiques.

Plus de 1500 immeubles de référence dans le monde témoignent de la fiabilité et du professionnalisme de notre équipe. Nous disposons de notre propre département R et D et de conseil. Il se compose de techniciens expérimentés qui étudient les spécificités de chaque marché et donnent vie aux exigences des décorateurs, architectes prescripteurs, installateurs et autres professionnels selon la configuration de l’immeuble et les besoins de ses utilisateurs.

Le service technique de conseil personnalisé étudie chaque projet pour en détecter les besoins spécifiques et proposer des solutions sur mesure. Un département qualifié qui contribue à la croissance d’une entreprise compétitive et en constante évolution et garantit la réussite des projets de nos clients.

Le savoir-faire de BANDALUX :