Marque leader mondiale d’instrumentation mécanique de process, BOURDON et ses sites internationaux font partie du groupe Baumer.

En 2005, elle a été créée suite au rachat des compétences et de l’offre de services des marques autrefois renommées Bourdon-Sedeme et Haenni.

Historiquement, ces compétences et cette passion reposent sur le tube de BOURDON inventé par Eugène Bourdon en 1843.

De nos jours et à l’avenir, il est et sera l’élément central de la technologie de mesure mécanique de grande précision de la pression.

La société fondée par Eugène Bourdon, aujourd’hui BAUMER BOURDON-HAENNI S.A.S. à Vendôme, Baumer Electric AG à Kirchberg et Bourdon-Haenni GmbH avec son site de Stockach dans le sud de l’Allemagne, sont des centres de compétence pour l’instrumentation de process BOURDON.

La vaste gamme de produits est fabriquée avec une forte intégration verticale et des méthodes de pointe dans les usines de production de l’entreprise en France, Suisse, Allemagne et Inde. Outre les produits standards tels que les thermomètres, manomètres, pressostats, thermostats et séparateurs, cette gamme comprend également un grand nombre de solutions spécifiques aux clients, principalement utilisées dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie, des centrales électriques, de l’alimentation en eau, de la chimie, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

À l’appui de distributeurs Bourdon spécialisés et de filiales Baumer, un réseau commercial international assure une présence locale qui œuvre pour un service client rapide et fiable ainsi qu’une disponibilité élevée des produits.

Le savoir-faire de BOURDON :