BELIMO SERVOMOTEURS : Solutions innovantes en matière de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique.

BELIMO, dont le siège social est en Suisse, est le leader mondial de la technologie des servomoteurs et des vannes, développe des solutions innovantes pour le contrôle des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Les capteurs, les vannes de régulation et les servomoteurs constituent notre cœur de métier. Fondée en 1975 et cotée à la bourse SIX Swiss Exchange depuis 1995, la Société emploie environ 1 900 personnes dans plus de 80 pays.

Résolument axée sur les besoins du marché et de la clientèle, nous formons un partenaire parfait, offrant à notre clientèle un valeur ajoutée inégalée. Principalement orientée vers le client et élaborée par BELIMO, la méthode CESIM vise à optimiser la technologie du bâtiment à l’aide de capteurs, de vannes de réglage et de servomoteurs actionneurs de registres d’air.

Par conséquent, nos produits influent considérablement sur le confort, la consommation d’énergie, la sécurité, l’installation et l’entretien dans les immeubles.

Nous offrons à nos clients plus de valeurs qu’ils n’en attendent et plus que d’autres peuvent offrir. Pour ce faire, nous nous devons d’offrir des solutions qui nous permettent de définir les nouvelles normes de l’industrie et de conserver une longueur d'avance sur notre concurrence.

C’est pourquoi nous offrons un rendement exceptionnel dans tout ce que nous entreprenons et investissons environ 7 % de nos ventes dans la recherche et le développement. Cette position de leader s’appuie sur une culture d’entreprise basée sur la crédibilité et la confiance.

Le savoir-faire de BELIMO :