BERENGIER est le spécialiste des tissus et accessoires pour les métiers de la sellerie, la voilerie, la décoration et du textile.

BERENGIER opère de façon indépendante. C’est à dire en proposant des produits imaginés par son propre service Recherche et Développement. Ils sont ensuite tissés, enduits et transformés par un réseau de partenaires.

Les deux familles principales de produits sont aujourd’hui le textile technique pour la protection solaire des biens et des personnes ; et le textile deco dont le but est d’embellir l’espace, d’oser, de contredire, d’amener de la nouveauté, et du pepss dans le monde conventionnel de la décoration et du tissu d’ameublement.

Et pourquoi ne pas aller beaucoup plus loin !

BERENGIER lie son expérience technique dans la décoration et inversement. Un tissu extérieur par exemple, ne doit pas seulement être résistant, ou répondre à des normes, mais il doit répondre à des règles d'esthétisme tout aussi importantes.

Le but est d’apporter des produits beaux et intelligents. Ces principes sont adaptés aux différents marchés de l’Aviation, du Nautisme et SuperYacht, du Contract, de l’Hôtellerie, ainsi que du milieu médical, à leurs contraintes spécifiques.

Deco, design, couleurs, styles et lumières Les Collections Antoine BERENGIER offrent un arc en ciel de nuances, des irisés, des pastels, des tons délicats chics et raffinés autour de matières bluffantes comme les cuirs, faux cuirs et tissus pour l’extérieur et l'intérieur.

Embellir, habiller les formes, structurer l'espace, les Collections se destinent au Contact avec une offre Non-Feu, ainsi qu’au résidentiel.

Le savoir-faire de BERENGIER :