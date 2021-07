BETA FRANCE : Pour les professionnels de la mécanique, de l'entretien industriel et de la réparation automobile ainsi que pour toute personne dont le hobby est bien plus qu'une simple diversion.

BETA produit des outils pour les mécaniciens professionnels, de la maintenance industrielle à la réparation automobile, et pour tous ceux dont les loisirs sont bien plus qu'un simple passe-temps.

Aujourd'hui, le catalogue BETA Tools comprend plus de 15 000 articles répartis en 30 familles de produits. BETA Utensili est le leader italien et européen dans le secteur de l'outillage depuis 1923.

BETA Tools acquiert en 2018 BM SpA, une entreprise leader dans la production et la commercialisation de cosses de câbles, de systèmes de connexion électrique et d'outils de travail pour l'électricien. La stratégie de croissance du groupe poursuit l'expansion de sa gamme d'équipements pour les utilisateurs professionnels et se reflète dans les acquisitions d'Abra Beta SpA et Elpa Abrasivi Srl, leader dans la production d'abrasifs professionnels, 3DBeta Srl, spécialisée dans le mobilier d'atelier haut de gamme, et VGF Srl, compétent dans le revêtement en poudre.

BETA Tools avec sa superficie de 16.000 m 2 permet des livraisons rapides, rapides et complètes des 15.000 articles codés gérés avec plus de 27.000 unités de chargement.

Nous nous appuyons sur un réseau de distribution comptant pas moins de 9 succursales commerciales, des installations logistiques en propre et plus de 250 distributeurs, pour être actifs sur le marché international et toucher ainsi chaque jour des utilisateurs professionnels dans le monde entier.

Le savoir-faire de BETA :