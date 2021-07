BLACK+DECKER : Outils électroportatifs de bricolage et jardinage, produits en petit électroménager et plus encore.

Depuis notre création en 1910, nous sommes au premier plan en matière d’innovation de produits DIY. Du célèbre établi BLACK+DECKER Workmate® aux premiers taille-haies et perceuse sans fil au monde, nous avons usé d’ingéniosité pour permettre à tous d’aménager son foyer.

À Stanley BLACK+DECKER nous nous attachons à travailler de façon ECOSMART™. Cela signifie que nous sommes engagés dans l’amélioration de la durabilité de nos opérations, de nos produits, de nos communautés, de nos fournisseurs et de nos clients. Cela signifie également que nous sommes vigilants sur la pérennité de nos initiatives et nous mettons un point d’honneur à maintenir un dialogue ouvert avec tous nos actionnaires.

ECOSMART™ est un projet d’intégration des notions de responsabilité environnementale et de sécurité dans notre culture d’entreprise, ainsi que de la mise en place d’un programme fondamental de recrutement, d’évolution et de maintien de la nouvelle génération de talents.

ECOSMART™ s’appuie sur le développement d’une stratégie environnementale pour toujours s’assurer de maintenir une longueur d’avance sur les facteurs climatiques afin d’en réduire l’impact sur nos opérations.

ECOSMART™, c’est aussi intégrer cette notion de durabilité dans l’élaboration de nos produits pour réduire l’impact environnemental de nos productions sans pour autant compromettre la qualité de nos outils.

Le savoir-faire de BLACK & DECKER :