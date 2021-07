BOIVIN INDUSTRIE : Fabricant français de garde-corps bois et aluminium.

Des matières nobles et design pour des solutions professionnelles. Avec plus de 20 ans de métier dans la fabrication de barrières et garde-corps bois, BOIVIN INDUSTRIE signe une nouvelle gamme de produits aluminium en jouant l’alliance avec le verre et le bois.

En choisissant parmi les modèles, motifs et finitions nous produisons à la demande vos commande en pré-assemblée ou en kit.

Chez BOIVIN INDUSTRIE nous sommes fiers de nos garde-corps ! Afin de maitriser la qualité de nos matières premières, nous avons décidé d’intégrer le métier du profilage du bois dans notre usine dans notre usine Haut Savoyarde.

L’intégration de ce métier permet d’assurer à nos usineurs un flux constant de bois de qualité répondant à notre niveau d’exigence.

Grâce au soutien de l’Union Européenne, de la région AURA et de la BPI, nous avons investi dans une machine performante qui marque cette étape nouvelle dans l’évolution de notre entreprise.

Le savoir-faire de BOIVIN INDUSTRIE :