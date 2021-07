BONNABAUD - ETS

BONNABAUD : Peintures, vernis et colles

BONNABAUD a su développer des relations privilégiées avec ses clients qui s’inscrivent dans le cadre d’un véritable partenariat. L’entreprise est fière d’accompagner certains de ses clients depuis plus de 30 ans et est constamment à leur écoute afin de faire évoluer ses solutions et ses services. L’objectif est de développer et de renforcer ces relations basées sur une confiance et un respect mutuel, en assurant par ailleurs une réactivité optimale grâce à la disponibilité de ses équipes.

Créée en 1890, BONNABAUD met à la disposition de ses clients plus de 100 ans d’expérience dans le développement, la conception et la production de peintures et de vernis industriels.

Depuis 2008, BONNABAUD est une filiale du groupe familial Français Giraud Finance. BONNABAUD inscrit son développement dans la durée et de façon pérenne grâce à un actionnariat indépendant, fort et stable.

L’ensemble du personnel de l’entreprise œuvre au quotidien à satisfaire les clients en répondant toujours mieux à leurs demandes en matière d’écoute, de qualité produit et de services associés, en étant réactif et compétitif, afin de créer avec eux une relation de partenariat durable. La réactivité des équipes et la compétitivité des solutions BONNABAUD permettent de satisfaire les clients les plus exigeants.

Le savoir-faire de BONNABAUD :