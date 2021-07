BOUTTE : Décolleteur et… maître d’œuvre de vos succès.

Entreprise de décolletage depuis 100 ans, BOUTTE a acquis un savoir-faire unique et l'offre à de nombreuses industries françaises et européennes.

L'entreprise excelle dans divers domaines : la plomberie pour de grandes marques de robinetterie, matériaux de jardinage (raccords métalliques d’arrosage de surface).

BOUTTE usine tout composant en Laiton, Acier, Aluminium, Inox ou matière plastique en prototype ou par série de plusieurs centaines de milliers de pièces tout en utilisant des technologies de production toujours à la pointe.

Le savoir-faire de BOUTTE :

Décolletage sur plan

Véritable métier au sens du savoir-faire, des équipements et de l'organisation de production mise en œuvre, le décolletage est une spécialité industrielle qui trouve ses applications dans de nombreux secteurs.

L'industrie automobile, la gestion des fluides (eau, air, gaz, ...) la connectique, ... ont recours aux composants décolletés qu'ils intègrent dans leur propre processus d'assemblage.

Depuis la fin du 19ème siècle, BOUTTÉ SAS a acquis ce savoir-faire et l'offre à de nombreuses industries françaises et européennes. A partir de plans et de cahiers des charges nos ateliers prennent en charge la réalisation des composants et sous-ensembles décolletés.



Gamme jardin

De par son activité industrielle dans la robinetterie et afin de répondre au développement des besoins en eau pour l’agriculture, les vergers, les cultures maraîchères ou tout simplement les jardins des particuliers, BOUTTE a conçu, fabriqué et distribué une gamme de raccords et terminaux métalliques.

Fort du succès rencontré, BOUTTE est devenu depuis lors le leader français des raccords métalliques d’arrosage de surface.

Puis BOUTTE a su diversifier son offre en proposant des gammes complètes d’accessoires de pompes ou de raccords pour tuyaux techniques.

Sans oublier les raccords de récupération d’eau qui sont devenus indispensables pour faire du jardin un espace de développement durable.



Gamme plomberie

BOUTTE a commencé par travailler dans le domaine de la plomberie en tant que sous-traitant industriel, notamment pour de grandes marques de la robinetterie.

Aujourd’hui, avec un catalogue de plus de 5 000 références en plomberie-sanitaire, BOUTTE vous amène l’eau dans la maison…

Des raccords traditionnels comme les raccords cuivre à souder ou les bicones, aux plus récents comme les raccords PER en passant par le développement des tous nouveaux raccords multicouche, BOUTTE offre un panel complet permettant de répondre aux problématiques de chaque installation sanitaire.

Sans oublier l’alimentation extérieure avec les raccords et tuyaux polyéthylène et l’alimentation fer galvanisé pour lesquelles BOUTTE propose là aussi de larges gammes.

En plus de ses raccords, BOUTTE complète son offre avec les accessoires (colliers de fixation, joints…) et les tubes (cuivre, PER, multicouche) et bien sûr la robinetterie bâtiment.