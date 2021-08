BRIANCON PRODUCTION

BRIANCON est une marque BLANCHON INDUSTRIE.

Depuis 25 ans, le Groupe BLANCHON possède son propre département spécialisé dans les finitions appliquées en usine : BLANCHON INDUSTRIE. Le pôle Industrie accompagne ses clients dans l’élaboration de solutions sur mesure et réalise des études de formulation sur les vernis, huiles, teintes et primaires.

Afin de proposer une expertise complète, le Groupe BLANCHON rachète la marque BRIANCON en 2007 qui couvre toute la partie rebouchage industriel avec sa gamme Wood Mastic®.

C’est, à Noé, au bord de la Garonne, dans une usine moderne, qu’une équipe dynamique conçoit et produit pour les professionnels et l’industrie des produits de rebouchage pour le bois. Un laboratoire de recherche, un autre de mise au point et de contrôle, proposent des produits techniques et performants.

De la préparation des supports aux finitions actuelles, chaque produit est élaboré dans une usine moderne de 2000 m², équipée d’empâteurs pour la fabrication des mastics en pâte, de mélangeurs pour les mastics poudre et colles, d’un double fondoir pour les cires des lignes de conditionnement adaptées depuis les contenants Industriels jusqu’à la mise en boîte ou en tube de 80ml !

Le savoir-faire de BRIANCON :