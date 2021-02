Expert de la protection et la décoration du bâtiment et de l’habitat depuis 1832, Blanchon est le spécialiste incontesté des finitions bois et le partenaire de choix des professionnels.

Plébiscitée pour ses performances techniques et esthétiques, l’expertise Blanchon est une garantie de qualité. Nos engagements sur la performance et notre politique d’innovation s’inscrivent dans les valeurs universelles du développement durable.

Depuis toujours, Blanchon, expert des finitions bois, innove pour proposer aux professionnels du bâtiment des solutions performantes répondant aux normes en vigueur et aux évolutions des problématiques de leur secteur.

Cette expertise va de pair avec une volonté de développer des produits respectueux des hommes, de leur santé et de l’environnement. Blanchon, s’est ainsi imposé, dès 1987, comme le pionnier de la formulation en phase aqueuse offrant ainsi une alternative aux produits solvantés.

Aujourd’hui, alors que le Ministère de l’Économie et des Finances promeut des constructions saines et durables ayant recours aux matériaux biosourcés dans les commandes publiques, et que les consommateurs, soucieux de leur empreinte carbone, privilégient les achats locaux et responsables, Blanchon est plus que jamais un acteur central du changement.

Le savoir-faire de Blanchon :