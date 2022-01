CABLERIE SAB est un fabricant de câbles - 75ans d’expérience dans la production des câbles ainsi que dans la technique de thermométrie et de contrôle ont fait d’une entreprise d’une seule personne une entreprise de presque 550 employés.

Notre spécialité est non seulement la fabrication mais aussi le développement et la production des câbles spéciaux. Nous fabriquons plus de 1500 références spéciales par an sur demande des clients. Chaque produit personnalisé est un défi pour notre équipe technique.

Chez CABLERIE SAB, nous nous voyons comme producteur et fournisseur de service, partenaire de nos clients.

La qualité de nos produits est connue dans plus de 100 pays. Nos clients qui utilisent intensivement nos produits confirment leur qualité et leur durée de vie élevée. Tous nos secteurs de production sont homologués selon ISO 9001.

En outre, nous avons introduit un système de management environnemental pour notre entreprise conformément à ISO 14001 et un système de management sécurité au travail selon NLF/ILOOSH et OHSAS 18001, ainsi qu’un système de management de l’énergie selon DIN EN ISO 50001.

Et nous voulons un avenir conforme à notre slogan : NOUS ALLONS PLUS LOIN !

Le savoir-faire de CABLERIE SAB :