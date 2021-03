Entreprise 100% bretonne, le groupe Cadiou naît en 1973 dans le bourg de Locronan lorsque Ronan Cadiou décide de reprendre l'entreprise de menuiserie bois de son père.

Dès les années 1980, la société se diversifie et commence à développer des menuiseries en PVC avant de se diriger vers les portails et clôtures en aluminium vers la fin des années 1990.

Aujourd'hui, la société qui compte près de 450 collaborateurs est numéro un du portail en France.

L'entreprise fabrique des portails, clôtures en aluminium et PVC, ainsi que des garde-corps.

L'activité s'organise autour de 2 enseignes dédiées à l'aménagement extérieur qui offrent des solutions efficaces et adaptées à tous types de projets :

• Kostum est la marque haut de gamme du groupe Cadiou. Elle cultive une passion et une réelle expertise pour les portails, clôtures et garde-corps sur-mesure. La marque ne cesse de se développer en quête de ce savoir-faire unique en mettant l'accent sur la précision et le design. En tissant une relation très étroite avec ses partenaires installateurs, Kostum privilégie la qualité de la mise en oeuvre pour la plus grande satisfaction de ses clients.