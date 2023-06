Capture Solutions, votre partenaire pour la capture de la réalité - Revendeur agréé Leica et Matterport.

La capture de la réalité, avec son jumeau numérique, est devenue incontournable dans les différentes phases des projets de construction, les modèles 3D sont particulièrement utiles pour la modélisation de l’information du bâtiment (BIM) et comme outil de collaboration.

Très attachés au service client, les experts de Capture Solutions vous guident dans le choix des meilleures technologies et vous accompagnent dans leur mise en œuvre pour optimiser tous vos projets.

Nous vous proposons à la vente une gamme de produits innovants (les scanners laser 3D Leica et les caméras 3D professionnelles Matterport), des services de location à la carte et concevons des formations personnalisées pour vous permettre d’intégrer de manière rapide et efficace les outils de capture de la réalité dans tous vos processus.

Quels que soient la spécificité de vos besoins, les environnements de mesure ou les différentes contraintes techniques de votre projet, Capture Solutions vous conseillera la solution la plus adaptée et la plus précise.