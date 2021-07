ELKEM SILICONES FRANCE SAS

ELKEM SILICONES est l’un des principaux fabricants de silicones entièrement intégrés au monde.

Nous sommes une équipe de professionnels qui apportons des solutions agiles et innovantes, alimentés par la passion parce que pour nous, VOUS êtes important.

Chez ELKEM SILICONES, nous sommes fiers d'être l'un des leaders mondiaux de la fabrication de silicone entièrement intégrée, avec des laboratoires de recherche et développement, des sites de production et des bureaux de vente situés en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine et Asie-Pacifique.

Nous nous concentrons sur le développement d’une expertise d’application de pointe pour aider nos clients à challenger leurs limites.

Chez ELKEM SILICONES, nous sommes plus qu’uniquement des producteurs de silicone de haute qualité.

Nous sommes des équipes dévouées et réparties dans le monde entier, engagées dans votre réussite.

Du support technique aux formulations personnalisées et au support réglementaire, ELKEM SILICONES a les personnes en place quand et où vous en avez besoin.

Le savoir-faire de ELKEM SILICONES :