C'est en 1928 qu’ELUMATEC a implanté son siège à Mühlacker près de Stuttgart. Nous avons fabriqué dans un premier temps des pièces en métaux légers coulées en sable, puis des machines pour l'usinage du bois.

Dans les années 60, nous nous sommes spécialisés avec succès dans l'usinage des profilés pour différents matériaux – et cela a été une véritable réussite. Nous sommes aujourd'hui le leader mondial en termes de marché, d'innovation et de qualité pour la fabrication de machines pour l'usinage de profilés en Aluminium, PVC et acier.

Notre gamme compte plus de 120 produits et couvre tout l'éventail des besoins. Les concepts modulaires de machines autorisent des solutions flexibles et individuelles pour les entreprises de toute taille et dans tous les secteurs – de l'entreprise artisanale à l'entreprise industrielle d'usinage de profilés.

Dans le monde entier, plus de 35 000 clients, des références impressionnantes, plus de 5 800 centres d'usinage de barres et un chiffre d'affaires de près de 110 millions d'euros à l'échelle du groupe témoignent de nos performances.

Il y a une chose dont nous sommes particulièrement fiers : avoir transformé une entreprise artisanale en une entreprise mondiale qui n'a pas perdu le sens des réalités malgré le succès qu'elle a rencontré. Nous apprécions les vertus des petites entreprises comme la qualité, la flexibilité, la personnalité, la fiabilité et la proximité.

Nous sommes présents dans le monde entier avec près de 650 collaborateurs et avec des filiales et des représentants dans plus de 50 pays. En cas de besoin, l'un de nos 150 experts SAV peut se déplacer rapidement chez vous. En garantissant l'approvisionnement des pièces détachées sur une période de dix ans et plus, nous contribuons à améliorer la sécurité de la production.

Nous développons avec engagement et passion la solution optimale. Vous apprécierez le service que nous vous offrons en tant que partenaire capable de répondre au mieux à vos besoins. Dans cet esprit : Nous nous réjouissons de votre visite.

