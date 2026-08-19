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ENERSON - Batiweb

ENERSON

48 rue des Bourguignons
91310 MONTLHERY
France
Site web de la marque

ENERSON est une entreprise spécialisée dans la distribution de groupes électrogènes et de solutions de production électrique destinées aux professionnels. Implantée à Montlhéry, dans l’Essonne, elle intervient dans le commerce de gros de matériel électrique.

L’entreprise propose notamment des groupes électrogènes diesel FG Wilson adaptés aux besoins d’alimentation principale, continue ou de secours. Ces équipements peuvent répondre aux exigences de nombreux secteurs, tels que l’industrie, le bâtiment, les infrastructures, les télécommunications ou les établissements recevant du public.

ENERSON commercialise également des pièces détachées et des pièces de rechange Perkins et FG Wilson. Son expertise technique lui permet d’accompagner les professionnels dans le choix, le dimensionnement et l’adaptation de leurs équipements de production d’énergie, en France comme à l’international.

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