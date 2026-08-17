Sébastien Lecornu annonce un délai d’un mois pour les permis liés à la reconstruction des maisons sinistrées, avec une adaptation aux risques d’incendie pour les projets plus complexes.

En déplacement lundi 17 août à Mérignac (Gironde), le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé un dispositif accéléré pour la reconstruction des maisons sinistrées par les incendies.

« Nous allons, pour les reconstructions en équivalence, faire en sorte que ces permis de construire puissent être délivrés globalement sous un délai d'un mois », voire « moins d'un mois », a déclaré Sébastien Lecornu lors d'un point presse à Mérignac.

« Je ne veux pas que la puissance publique, c'est-à-dire les communes et l'État, soient montrés du doigt ou qu'on leur reproche une bureaucratie excessive qui retarderait ce retour à la normale », a-t-il ajouté.

Une doctrine pour adapter les reconstructions au risque incendie

Pour les reconstructions plus complexes, les risques naturels, notamment les feux de forêt et l'environnement, seront pris en compte. La mission « Reconstruction et adaptation des territoires » (MRAT), lancée début août, doit élaborer une doctrine de reconstruction avec adaptation d'ici trois mois.

« L'idée est de construire de manière plus sécurisée par rapport au risque incendie, c'est-à-dire pas forcément dans les mêmes zones. Quelques zones seront probablement identifiées comme nécessitant de ne plus construire là », a précisé le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun.

Des constructions provisoires pendant trois ans

Concernant le relogement des sinistrés, « 100% des personnes qui se sont signalées aux différents centres uniques d'accompagnement ont une solution d'hébergement », affirme Vincent Jeanbrun.

Le gouvernement prévoit d'augmenter les fonds d'accompagnement des collectivités locales pour le relogement d'urgence. Un décret doit également autoriser les constructions provisoires sur un terrain privé ou communal pendant trois ans, contre un an actuellement.

Avec 42.000 hectares parcourus, l'incendie fixé le 1er août est le plus grand en superficie en France depuis 1949. Les flammes se sont approchées à 15 km de la métropole bordelaise et ont provoqué l'évacuation de plus de 220.000 résidents et touristes.

Avec AFP