La Fédération française du bâtiment critique la suppression de plusieurs monogestes de MaPrimeRénov' et alerte sur les conséquences pour les artisans, tout en saluant la réforme du label RGE.

C'est peu dire que la décision du gouvernement d'exclure certains monogestes du dispositif d'aide MaPrimeRénov' suscite l'incompréhension chez les professionnels du secteur. Alors que la Capeb s'était indignée il y a quelques jours, c'est au tour de la Fédération française du bâtiment (FFB) de faire part de ses inquiétudes et de qualifier cette mesure d'« incompréhensible ».

« À force de changer les règles, les gouvernements successifs ont découragé les particuliers, désorganisé les entreprises et toute la filière », critique son nouveau président, Frédéric Carré.

Une décision qui met en difficulté « des milliers d'artisans et entrepreneurs »

Pour rappel, les aides MaPrimeRénov' ne concerneront plus en septembre de nombreux travaux de rénovation isolés, tels que l’installation de poêles à bois ou à granulés, de chauffe-eau et chauffages solaires (sauf en Outre-mer), de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, de systèmes de ventilation, ainsi que les travaux d'isolation des toits, des combles et le changement des fenêtres.

La FFB affirme que cette décision devrait mettre en difficulté « des milliers d'artisans et entrepreneurs », lesquels subissent, toujours selon le syndicat patronal, « pour la vingtième fois en trois ans, un changement de cap sur MaPrimeRénov' ». L'organisation salue en revanche l'accès au label RGE via la valorisation des acquis de l'expérience (VAE), sous réserve de la présentation de trois chantiers conformes en audit.