MaPrimeRénov’ : la Capeb alerte sur l’avenir des monogestes

La Capeb s’inquiète d’une possible suppression des monogestes du dispositif MaPrimeRénov’, une hypothèse que le gouvernement dément.

La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) a fait part, mardi 16 juin, de ses inquiétudes concernant une éventuelle suppression des aides MaPrimeRénov' dédiées aux monogestes, c'est-à-dire aux travaux de rénovation réalisés de manière isolée. Une hypothèse que le gouvernement réfute toutefois catégoriquement.

Dans un communiqué, l'organisation professionnelle estime que « l'arrêt total des monogestes, envisagé en septembre prochain, marquerait un coup dur inacceptable ». La Capeb souligne que ces travaux constituent « la voie d'accès privilégiée des Français dans un parcours de rénovation globale par étapes ».

« Si demain, MaPrimeRénov' évoluait uniquement vers la rénovation d'ampleur, sans monogeste comme l'isolation, autant supprimer le dispositif », a déclaré à l'AFP Jean-Christophe Repon, le président de la Capeb.

Le dirigeant rappelle que la Capeb avait soutenu la réforme de MaPrimeRénov' dans une logique de parcours de rénovation progressif. « Nous nous étions engagés à soutenir MaPrimeRénov' si elle se réformait dans le cadre d'un parcours de rénovation, le but étant d'avoir un maximum de particuliers qui rentrent dans cette démarche vertueuse de rénover, et pour rénover étape par étape, il faut que le monogeste soit là », a-t-il expliqué.

Les représentants de la Capeb devaient être reçus dans mardi après-midi par le ministre chargé de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun.

À cette occasion, Jean-Christophe Repon entend notamment alerter sur la situation du marché de la rénovation énergétique. Selon lui, celui-ci est « en nette récession au premier trimestre 2026 parce qu'il ne profite pas dans sa conception aux artisans alors qu'il devrait être une locomotive ».

Le gouvernement dément toute baisse des crédits MaPrimeRénov’

Contacté sur ces inquiétudes, le cabinet du ministre du Logement a toutefois démenti catégoriquement toute réduction des crédits alloués à MaPrimeRénov', principal dispositif public de soutien à la rénovation énergétique des logements.

Pour rappel, les aides dédiées à la rénovation par geste représentaient une enveloppe de 600 millions d'euros sur les 3,8 milliards d'euros versés en 2025 par l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

Lors d'une audition au Sénat, mardi 16 juin, la ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Françoise Gatel, a par ailleurs confirmé qu'un projet de loi consacré à la décentralisation des aides MaPrimeRénov' serait présenté à la rentrée 2026.

Ce texte doit notamment prévoir la reconnaissance des intercommunalités en tant qu'autorités organisatrices de l'habitat, renforçant ainsi leur rôle dans la mise en œuvre des politiques locales du logement et de la rénovation énergétique, comme exposé par M. Jeanbrun fin mai.

La Capeb s’inquiète des futures orientations budgétaires de l'État

Dans un communiqué publié le 11 juin, la Capeb exprimait déjà de fortes inquiétudes concernant les perspectives budgétaires pour les prochaines années, estimant que « de nombreuses mesures budgétaires actées ou envisagées pour 2026 et 2027 suscitent de très vives inquiétudes des chefs d’entreprises artisanales, qui ne cessent d’alerter sur les difficultés qu’ils rencontrent dans le contexte économique actuel particulièrement défavorable ».

Parmi les sujets de préoccupation figure la baisse annoncée des crédits versés aux régions pour le soutien à l'apprentissage, une possible réduction de plus de 100 millions d'euros des crédits de la Ligne budgétaire unique (LBU) en 2026, principal outil de financement du logement social en Outre-mer, voire de potentielles coupes budgétaires touchant le Fonds vert et les programmes de restauration du patrimoine bâti.

« Ces arbitrages budgétaires, pris sans considération des réalités de terrain, risquent d’asphyxier durablement les TPE du bâtiment. Nous ne sommes pas dans une logique de rejet des efforts budgétaires, mais dans une exigence de cohérence et de survie économique pour des entreprises déjà sous forte pression », résume le président de la Capeb, Jean-Christophe Repon.