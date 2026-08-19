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EURODIFROID conçoit et fabrique depuis plus de 35 ans des solutions de climatisation et de refroidissement destinées aux industriels et aux professionnels. L’entreprise développe des équipements fiables et performants pour assurer une gestion précise et constante de la température des installations, des machines et des procédés industriels.

Spécialiste du froid industriel, EURODIFROID propose des climatiseurs pour armoires électriques, shelters et locaux techniques, ainsi que des refroidisseurs adaptés à différents fluides comme l’eau, l’eau glycolée, l’huile ou les émulsions. Ses compétences couvrent également les échangeurs thermiques, les systèmes de ventilation, les skids hydrauliques et les sécheurs de gaz.

Grâce à ses compétences en ingénierie frigorifique, hydraulique, mécanique et électronique, EURODIFROID accompagne chaque projet depuis l’étude technique et le prototypage jusqu’à la fabrication unitaire ou en série. Des options et adaptations sur mesure permettent de répondre précisément aux contraintes techniques et aux exigences de chaque installation.

Les solutions de EURODIFROID sont utilisées dans de nombreux secteurs, notamment l’aéronautique, le spatial, l’automobile, l’agroalimentaire, la santé, les laboratoires, les énergies renouvelables, les machines-outils, la cosmétique et le traitement de l’eau. L’entreprise complète son offre par des services de conseil, de dimensionnement, de mise en service, de maintenance, de réparation et de fourniture de pièces détachées.