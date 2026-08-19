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EUROPE AUTOMATISMES - Batiweb

EUROPE AUTOMATISMES

113 chemin des Tuileries
31400 TOULOUSE
France
Site web de la marque

Europe Automatismes est un fabricant français spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de motorisations pour portails. Depuis 1978, l’entreprise développe ses propres moteurs et cartes électroniques dans ses ateliers situés à Toulouse.

Europe Automatismes propose des automatismes pour portails battants et coulissants, des motorisations pour portes de garage et rideaux métalliques, ainsi que des équipements destinés à sécuriser et à faciliter les accès des bâtiments résidentiels, tertiaires et professionnels.

Son catalogue comprend également des portails en aluminium sur mesure, des portes de garage, des barrières levantes, des interphones, des visiophones et des solutions de contrôle d’accès. Télécommandes, cellules, claviers, serrures, ventouses, armoires de commande et autres accessoires électriques complètent cette gamme.

Europe Automatismes accompagne ses clients dans leurs projets grâce à un service technique, des conseils personnalisés, des notices de programmation, des vidéos de montage et un large choix de pièces détachées pour l’entretien et la réparation des automatismes.

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