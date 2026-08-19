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EUROPUR - Batiweb

EUROPUR

3 rue du Parc
91480 VARENNES-JARCY
France
Site web de la marque

EUROPUR est une entreprise spécialisée dans le traitement de l’eau et la protection des installations domestiques contre le calcaire. Implantée à Varennes-Jarcy, elle propose des solutions destinées à préserver les canalisations, les équipements sanitaires et les appareils électroménagers.

La solution phare de EUROPUR, ADIONIC, est un système anti-tartre électronique fonctionnant sans sel, sans produit chimique et sans perte d’eau. Cette technologie applique des champs magnétiques et électriques à fréquences variables afin de limiter l’incrustation du calcaire et de contribuer à l’élimination progressive du tartre déjà présent.

EUROPUR commercialise également des cartouches de filtration, des kits d’installation, des filtres, des raccords et différentes pièces détachées pour le traitement de l’eau. L’entreprise accompagne ses clients dans le choix, l’installation et l’entretien de leurs équipements grâce à un service technique et un service après-vente dédiés.

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