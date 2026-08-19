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EX MACHINA est une structure indépendante spécialisée dans le conseil en cybersécurité. Elle accompagne les entreprises, les administrations et les particuliers dans la protection de leurs informations, de leurs systèmes et de leurs actifs numériques.

Son expertise couvre notamment l’analyse des risques, la définition de stratégies de sécurité, l’accompagnement des responsables de la sécurité des systèmes d’information ainsi que la rédaction de documents tels que les politiques de sécurité, les plans de continuité d’activité et les plans de gestion de crise.

EX MACHINA propose également des formations et des actions de sensibilisation à la cybersécurité. Grâce à des démonstrations d’attaques, des simulations de phishing et des plateformes conçues sur mesure, l’entreprise aide les organisations à mieux comprendre les menaces informatiques et à renforcer les compétences de leurs collaborateurs.

Ses prestations comprennent aussi les tests d’intrusion, la réponse aux incidents, la gestion de crise, la cryptographie, la sécurisation des portefeuilles de cryptomonnaies et l’accompagnement des projets liés à la blockchain. Chaque intervention est adaptée aux risques, aux métiers et aux contraintes propres à l’organisation.