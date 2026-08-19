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FABER FRANCE - Batiweb

FABER FRANCE

Parcelle ZT 149 BP 52 Les Frenelleries
89150 SAINT VALERIEN
France
Site web de la marque

Faber France est un fabricant français spécialisé dans la conception de stores sur mesure et de solutions de protection solaire pour l’habitat et les bâtiments tertiaires. L’entreprise développe des équipements adaptés aux projets de construction neuve, de rénovation et d’aménagement intérieur ou extérieur.

La gamme de Faber France comprend notamment des stores enrouleurs, vénitiens, verticaux, plissés, des stores pour fenêtres de toit, des parois japonaises, des stores bannes, des brise-soleil ainsi que différents modèles de moustiquaires. Ces solutions permettent de gérer la lumière, l’occultation, la chaleur et l’intimité, tout en participant à la décoration des espaces.

Implantée à Saint-Valérien, Faber France fabrique des stores intérieurs et extérieurs personnalisables, avec un positionnement orienté vers le moyen et le haut de gamme. L’entreprise propose des collections décoratives ainsi que des tissus aux performances techniques et thermiques destinés notamment au secteur tertiaire.

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