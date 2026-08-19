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Faille Industrie est spécialisée dans la distribution de quincaillerie, d’accessoires et d’équipements destinés aux fabricants de portes et de fenêtres. L’entreprise accompagne les professionnels de la menuiserie aluminium, PVC et bois dans le choix de solutions adaptées à leurs besoins de fabrication et de pose.

Faille Industrie propose une large gamme de produits comprenant notamment des serrures, cylindres, paumelles, poignées, ferrures, systèmes de fermeture, automatismes, équipements de contrôle d’accès et accessoires pour portes, fenêtres, volets et portails.

L’offre de Faille Industrie couvre également la fixation, la visserie, l’étanchéité, les colles, les mastics, les produits de traitement, l’outillage et les équipements de protection individuelle. Des configurateurs, des solutions sur mesure et des services de programmation, de livraison et d’étiquetage complètent son accompagnement auprès des industriels de la menuiserie.