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FICHET BAUCHE - Batiweb

FICHET BAUCHE

7 rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
France
Site web de la marque

Fichet-Bauche conçoit des solutions de haute sécurité destinées à protéger les biens, les documents sensibles, les valeurs et les données contre le vol, l’effraction et les incendies.

Forte de 200 ans de savoir-faire, l’entreprise propose une gamme complète de coffres-forts, coffres-forts ignifuges, armoires fortes, chambres fortes, portes fortes ainsi que des coffres de dépôt et de transfert. Ses équipements répondent aux besoins des particuliers comme des professionnels recherchant des solutions fiables de stockage sécurisé.

Fichet-Bauche accompagne de nombreux secteurs d’activité, notamment les banques, les commerces, la grande distribution, les collectivités, les établissements de santé et les boutiques de luxe. L’entreprise propose également des services d’installation, de maintenance et de service après-vente, avec l’appui d’un réseau de revendeurs spécialisés.

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