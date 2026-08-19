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FIMA est un fabricant français de menuiseries en PVC, aluminium et bois, implanté à Tence, en Haute-Loire. L’entreprise conçoit et commercialise des solutions destinées aux professionnels du bâtiment et de la rénovation, pour les projets de construction neuve comme de réhabilitation.

La gamme de FIMA comprend des fenêtres, portes-fenêtres, portes d’entrée, portes de service, baies coulissantes et volets roulants. Ces menuiseries sont développées pour répondre aux besoins d’ouverture, d’habillage et de fermeture de l’habitat, avec une attention portée aux performances thermiques et acoustiques, à la sécurité, au design et à la facilité d’entretien.

Forte de plus de 50 ans de savoir-faire, FIMA s’appuie sur une fabrication régionale, des procédés industriels performants et un accompagnement de proximité. L’entreprise propose également des services de conseil et de service après-vente afin d’accompagner durablement ses distributeurs, installateurs et partenaires professionnels.