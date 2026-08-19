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FOBI - Batiweb

FOBI

rue du Douanier Rousseau
53500 ERNEE
France
Site web de la marque

FOBI est un réseau français spécialisé dans la vente en ligne d’outillage, de quincaillerie et d’équipements destinés aux travaux, à l’aménagement et au bricolage. Son catalogue rassemble plus de 5 000 produits couvrant de nombreux besoins, aussi bien pour équiper un chantier qu’un atelier ou un logement.

FOBI propose une large sélection d’outillage électroportatif et d’outils à main, ainsi que du matériel de chantier, des équipements de manutention, des solutions de fixation et des consommables. L’offre comprend également des équipements de protection, des vêtements de travail, des chaussures de sécurité et différents produits dédiés à l’hygiène.

Grâce à son expertise en quincaillerie, FOBI distribue aussi des équipements pour les portes, les meubles, les cuisines, les salles de bains, les dressings et les bureaux. Poignées, serrures, charnières, coulisses, systèmes de rangement, visserie et accessoires d’aménagement permettent de répondre à de nombreuses configurations.

Avec son catalogue diversifié et son service de commande en ligne, FOBI accompagne les particuliers et les professionnels dans le choix de solutions adaptées à leurs projets de construction, de rénovation, d’agencement et d’entretien.

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