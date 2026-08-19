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Les Fontes d’Art de Dommartin perpétue depuis plus de 150 ans la tradition française de la fonderie d’art. Division de GHM, l’entreprise propose une vaste collection d’objets décoratifs et d’équipements en fonte destinés à l’aménagement des jardins, des espaces extérieurs et des intérieurs.

Le catalogue de Les Fontes d’Art de Dommartin comprend notamment des fontaines en fonte, du mobilier de jardin, des bancs, des statues, des vases, des jardinières et des solutions d’éclairage extérieur. L’offre s’étend également aux plaques de cheminée, aux chenets, aux fours à bois, aux portes de four ainsi qu’aux éléments de serrurerie tels que les rampes d’escalier et les garde-corps.

Grâce à des collections déclinées dans différents styles, dimensions et finitions, Les Fontes d’Art de Dommartin répond aux besoins des projets d’aménagement classiques comme contemporains. Son savoir-faire historique est associé à des réalisations emblématiques du patrimoine français, notamment les fontaines Wallace, le pont Alexandre III, les entrées du métro parisien conçues par Guimard et l’éclairage des Champs-Élysées.