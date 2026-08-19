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FORD FRANCE - Batiweb

FORD FRANCE

Axe Seine 1 rue du 1er Mai
92000 NANTERRE
France
Site web de la marque

Ford France est un constructeur automobile proposant une large gamme de voitures et de véhicules utilitaires destinée aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises. La marque développe des modèles adaptés aux différents usages, des déplacements urbains aux longs trajets, en passant par le transport de marchandises et la gestion de flottes automobiles.

Engagée dans la transition vers une mobilité plus durable, Ford France commercialise des véhicules thermiques, hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques. Son catalogue comprend notamment des citadines, des SUV, des fourgons et des pick-up, accompagnés de solutions de recharge et de services connectés.

Avec Ford Pro, Ford France propose aux professionnels un ensemble de véhicules, de logiciels, de services d’entretien, de solutions de financement et d’outils de gestion de flotte. La marque s’appuie également sur un réseau de concessionnaires permettant de configurer un véhicule, réserver un essai, accéder aux offres disponibles et bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

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