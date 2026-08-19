Pour obtenir une information de la part de la marque « FORGEL SA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

FORGEL est une entreprise familiale spécialisée dans les solutions de froid, de climatisation et de chauffage destinées aux professionnels. Fondée en 1936 et implantée à Bezannes, près de Reims, elle accompagne notamment les entreprises des secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du commerce et de la restauration.

FORGEL conçoit, fabrique et installe des équipements adaptés aux besoins de chaque activité. Son savoir-faire couvre les installations frigorifiques, les systèmes de climatisation et de chauffage, ainsi que la fabrication de vitrines réfrigérées sur mesure associant performance, fonctionnalité et mise en valeur des produits.

FORGEL réalise également des cuisines professionnelles sur mesure intégrant les équipements de cuisson et les solutions de froid. L’entreprise propose un accompagnement clé en main, depuis l’étude du projet jusqu’à l’installation des équipements.

Grâce à ses services de maintenance préventive et corrective, FORGEL contribue au bon fonctionnement et à la pérennité des installations professionnelles. Ses techniciens assurent le suivi et l’entretien des équipements de froid, de climatisation, de chauffage et de cuisine professionnelle.