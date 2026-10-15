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Depuis 2016, France Assurance accompagne les artisans et les entreprises du bâtiment dans la recherche d'assurances adaptées à leurs activités. Spécialisé dans le courtage en assurance décennale, le cabinet connaît les risques auxquels sont confrontés les professionnels du BTP, qu'ils interviennent en gros œuvre, en second œuvre ou dans la maîtrise d'œuvre.

Maçons, couvreurs, plombiers, électriciens, chauffagistes ou encore bureaux d'études : France Assurance étudie les besoins de chaque métier pour proposer des contrats tenant compte des travaux réellement effectués.

Le courtier intervient également auprès des entreprises en création ou des professionnels rencontrant des difficultés à s'assurer.

Au-delà de la garantie décennale, France Assurance peut proposer des couvertures complémentaires, notamment en responsabilité civile professionnelle et en protection juridique. Chaque proposition précise les activités couvertes et les exclusions, afin de permettre aux entreprises de mieux comprendre leurs garanties.

L'accompagnement se poursuit après la souscription, notamment en cas de sinistre, avec un suivi des démarches auprès de l'assureur. France Assurance propose également des attestations dotées d'un QR code permettant aux clients de vérifier les informations relatives à la couverture de leur prestataire.