En réponse à la mobilisation lycéenne et étudiante, le gouvernement prévoit 4 milliards d’euros de prêts à taux bonifiés pour soutenir la rénovation des établissements scolaires, ainsi qu’un milliard d’euros supplémentaire pour les campus universitaires.

Après plusieurs semaines de mobilisation lycéenne et étudiante, le gouvernement a annoncé, lundi 26 octobre 2026, un ensemble de mesures destinées à améliorer les conditions d’apprentissage. Présentées par Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale, et Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, elles prévoient notamment des financements pour la rénovation du patrimoine scolaire et universitaire.

Quatre milliards d’euros de prêts pour le bâti scolaire

« Le Premier ministre a décidé d’ouvrir quatre milliards d’euros de ligne de crédit supplémentaire dans le cadre des prêts à taux bonifiés », a déclaré Édouard Geffray lors de la conférence de presse.

Mobilisables d’ici à 2030, ces financements doivent soutenir les opérations de rénovation des écoles, des collèges et des lycées, respectivement sous la responsabilité des communes, des départements et des régions. Il s’agit de prêts à taux préférentiels, et non de subventions directes. Leur mobilisation dépendra notamment des besoins des collectivités et de leur capacité d’emprunt.

Le gouvernement prévoit par ailleurs d’accompagner 500 lycées dans l’amélioration de leur confort d’été dès le premier trimestre 2027, notamment par l’intermédiaire du Fonds vert. Un projet de loi doit également être présenté pour accélérer la remise en état des établissements endommagés ces dernières semaines.

Un parc scolaire vieillissant, des besoins considérables

Selon le premier baromètre ÉduRénov, publié en septembre 2025 par la Banque des Territoires et la SCET, société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des acteurs publics et des territoires, le patrimoine scolaire français représente environ 157 millions de mètres carrés répartis entre les écoles, les collèges et les lycées. Le parc est vieillissant : 80 % des écoles primaires ont plus de 50 ans, tandis que 76 % des collèges et 80 % des lycées ont plus de 25 ans. La dégradation est jugée avancée pour 10 à 20 % des bâtiments scolaires.

Le baromètre souligne également les travaux nécessaires pour faire face aux fortes chaleurs. D’ici à 2030, 9,4 millions d’élèves pourraient être exposés chaque année à deux à huit jours de fortes chaleurs, soit deux à cinq fois plus que sur la période 1976-2005. Selon l'étude, au rythme actuel et avec les dispositifs existants, environ 30 % du parc pourrait faire l’objet d’un projet de rénovation entre 2025 et 2030.

Un milliard d’euros pour rénover les campus universitaires

Dans l’enseignement supérieur, Philippe Baptiste a annoncé un milliard d’euros supplémentaire pour des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de reconstruction des campus universitaires. L’enveloppe doit être mobilisée d’ici à 2029 et concerner une cinquantaine d’opérations réparties dans les régions académiques, Outre-mer compris.

Le ministre a souligné l’hétérogénéité du patrimoine immobilier universitaire, qui comprend aussi bien des bâtiments récents que des établissements en mauvais état.

Une première tranche de plus de 200 millions d’euros doit permettre de financer des travaux lancés ou livrés d’ici à l’été 2027. La liste détaillée des sites concernés et la répartition des financements restent à préciser.

Les annonces gouvernementales ne semblent pas avoir mis fin à la mobilisation lycéenne et étudiante, certains représentants jugeant les mesures insuffisantes. Si les organisations « Les Lycéens ! » et « Renouveau lycée » ont salué les annonces présentées, elles appellent à poursuivre le mouvement les 31 octobre et 5 novembre.

« Tant mieux si on trouve de l’argent pour rénover », a réagi le président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), Jean-Christophe Repon, à l’occasion d’une conférence de presse donnée le mardi 27 octobre, tout en précisant qu'il faudrait un « plan global » pour adapter le bâtiment scolaire.

Dans un communiqué diffusé le 27 octobre, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) a salué les annonces du gouvernement, elle « appelle à des mesures claires de simplification pour accélérer les travaux de réhabilitation et répondre aux attentes des lycéens » et demande à« être associée aux travaux que le gouvernement engagera pour la mise en œuvre de ces annonces ». « Le bâtiment est prêt, nos entreprises sont présentes dans chaque territoire et peuvent intervenir dès les prochaines semaines », a déclaré Frédéric Carré, président de la FFB.