En septembre, regain d’énergie pour les permis de construire

Changement de tendance. Après 3 mois consécutifs de hausse, les mises en chantier reculent de 9,7 % en septembre. Les permis de construire, eux, augmentent légèrement en août et septembre.

Le mois dernier, le Service des données et études statistiques (SDES) faisait état d’une nouvelle hausse des mises en chantier de logements en août (+4,1 % par rapport au mois précédent) mais d’une légère baisse des permis de construire (-1,1 %).

Entre temps, ces chiffres ont été révisés à la hausse, avec +14 % des mises en chantier et +2,1 % de permis de construire au mois d’août.

Hausse des permis mais baisse des mises en chantier



En septembre, on observe une inversion de la tendance, avec une légère hausse des permis de construire, à +1,2 %, mais une nette baisse des mises en chantier, qui enregistrent -9,7 %. Ces dernières avaient pourtant augmenté pendant trois mois consécutifs, de juin à août.

Dans le détail, sur le mois écoulé, les permis de construire augmentent de 5,3 % pour les logements collectifs, mais reculent de 5,5 % pour les logements individuels.

Côté mises en chantier, elles chutent de 11,1 % pour les logements collectifs (après +19 % en août) et de 9,7 % dans l’individuel.

Sur un an, d’octobre 2025 à septembre 2026, un total de 377 834 logements ont été autorisés à la construction, soit 9,1 % de moins que la moyenne des cinq précédentes années. Toutefois, sur les neuf premiers mois de 2026, on observe une légère hausse de 1,4 % par rapport à l’ensemble de l’année 2025.

Parallèlement, sur un an, 318 419 logements ont été mis en chantier. C’est 5,1 % de moins que la moyenne des cinq dernières années. En revanche, sur les neuf premiers mois de 2026, on enregistre une belle progression de 25,1 % par rapport à l’année 2025, avec une hausse depuis septembre 2025.

L'évolution des chiffres de la construction de logements sur un an. Source : SDES



D’un point de vue géographique, sur un an, les logements commencés ont augmenté globalement partout en France, mais dans une moindre mesure dans le centre et le nord de la France.

Les logements autorisés sont plus disparates, avec +107,4 % dans les Ardennes, +66,4 % dans les Landes, +57,8 % dans la Vienne et +55 % en Eure-et-Loir, mais -35,4 % en Indre, -27,9 % dans l’Oise et -26,5 % dans l’Aveyron.

Un projet de loi attendu pour relancer la construction



Pour rappel, la crise du logement neuf dure depuis quatre ans, depuis la hausse des taux d’intérêt et des coûts de construction, qui ont freiné les projets immobiliers de nombreux ménages français.

Le projet de loi du gouvernement, qui vise à construire 400 000 logements neufs par an grâce à des mesures de simplification et une incitation fiscale à l’investissement locatif, a été adopté par le Sénat et sera examiné à l’Assemblée nationale le 17 novembre prochain.

« Il importe que son adoption rapide nous donne la visibilité nécessaire pour faciliter les parcours résidentiels sur tous les territoires », a d’ailleurs réagi l’Alliance pour le Logement dans une lettre ouverte envoyée au gouvernement et aux parlementaires ce mercredi 28 octobre. Cette alliance comprend neuf acteurs du logement, dont la Fédération française du bâtiment (FFB) et la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI).