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France Chauffage est une entreprise spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage. Elle accompagne les professionnels du bâtiment, notamment les plombiers, chauffagistes, installateurs et entreprises de maintenance, dans l’approvisionnement de leurs chantiers.

Implantée à Saint-Ouen-l’Aumône et présente à Paris, France Chauffage propose du matériel et des équipements destinés aux installations de chauffage, aux réseaux de plomberie, à la production d’eau chaude et aux systèmes sanitaires.

Grâce à son positionnement de grossiste spécialisé, France Chauffage répond aux besoins des artisans et des entreprises à la recherche de fournitures adaptées aux travaux de construction, de rénovation, de dépannage et d’entretien.

France Chauffage se positionne ainsi comme un interlocuteur de proximité pour les professionnels souhaitant s’équiper en matériel de chauffage et de plomberie pour leurs différents projets.