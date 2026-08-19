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Groupe SIAT - Batiweb

Groupe SIAT

Z.A. de la Forêt
67280 URMATT
France
Site web de la marque

Groupe SIAT est une entreprise familiale française spécialisée dans la transformation et la valorisation du bois. Fondée en Alsace en 1818, elle dispose de plusieurs sites de production implantés en Alsace et dans le Tarn.

Groupe SIAT propose une large gamme de bois de construction destinée à la charpente traditionnelle et industrielle, à la couverture, à l’ossature bois, à l’aménagement extérieur, au coffrage et à l’emballage. L’entreprise fabrique également des solutions pour l’aménagement intérieur, notamment des tasseaux, des moulures, des plinthes et différents produits rabotés.

Grâce à des équipements industriels performants, Groupe SIAT développe des produits standards ou sur mesure pour les professionnels de la construction, de la distribution et de l’aménagement.

Engagé dans une démarche d’économie circulaire, Groupe SIAT valorise l’ensemble de la matière première transformée. Les écorces sont utilisées pour produire de l’électricité verte, tandis que la sciure sert à fabriquer des granulés de bois. Cette organisation permet à l’entreprise de proposer des solutions durables pour la construction, l’aménagement et l’énergie.

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