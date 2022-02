Au printemps 1923, trois jeunes techniciens de GÖTEBORG commencent à fabriquer des produits pour le chauffage. La société est baptisée CTC d'après les initiales des fondateurs Celsius, Tellander et Clarin. Le nom de la société est aussi associé plus tard à la maxime latine "Cum Tentatione Corrigendi" qui signifie "en amélioration constante".

Avec plus de 90 ans d'expérience, nous travaillons activement pour créer un monde durable et sans énergie fossile. Nous développons et fabriquons tous nos produits dans le Småland en Suède.

Nous proposons une large gamme de produits, tels que les pompes à chaleur géothermiques, les pompes à chaleur air/eau, les chaudières à granulés, les chaudières à bois, etc.

Notre entreprise a vu le jour en 1923, année où nous avons commencé à chauffer les maisons suédoises. Nous sommes surtout connus pour nos chaudières vertes qui ont chauffé des millions de foyers dans toute l'Europe. Nous avons été les premiers à proposer des chaudières avec production intégrée d’eau chaude sanitaire et aussi les premiers à lancer les pompes à chaleur air/eau. Il n'est donc pas exagéré de dire que nous sommes des pionniers de la branche.

CTC est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de chauffage. CTC est installée dans le Småland en Suède et fait partie avec Bentone, Turboflame et Osby Parca de Enertech AB, qui dispose d’un réseau de distribution dans le monde entier.

CTC est synonyme de sécurité, de qualité et de durabilité !

Le savoir-faire de CTC :