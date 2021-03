IT FIXING (ETANCO)

Non renseigné

IT-FIXING® développe des solutions de fixations anti-ponts thermiques.

Consciente de la difficulté d’associer les contraires, et en réponses aux difficultés rencontrées par les serruriers, métalliers, menuisiers et charpentiers dans la fixation de leurs ouvrages lourds sur les façades isolées, l'entreprise IT-FIXING, dirigée par Alain BOURGARD, développe une gamme de fixations en matériau composite capable de supporter des charges lourdes et de préserver la performance thermique du manteau isolant du bâtiment.

À ce jour, avec plus d’un million d’euros investi dans les solutions IT-Fix, l’entreprise s’installe durablement dans le développement de ce Domaine d’Activités Stratégiques.

Les professionnels ont à présent la solution pour supprimer les ponts thermiques, les condensats et les infiltrations. C'est pour eux l'assurance d'obtenir l'attestation de respect de la règlementation thermique exigible depuis le 1er janvier 2013.

IT-FIXING est membre de la Maison Passive France, de la Fédération Française de la construction passive et de la plate-forme Maison Passive belge.

IT-FIXING® est membre du Pôle de Compétitivité EnergieVie Alsace.

Les fixations IT-Fix sont en cours de certification par le Passiv Haus Institut de Darmstadt.

IT-FIXING reçoit un Bâtimat de Bronze et une mention Spécial I.T.E au concours de l’innovation Bâtimat 2013.

Le savoir-faire IT-FIXING :