JALLATTE : Spécialiste de la chaussure de sécurité

Créée en 1947 par Pierre JALLATTE, l’inventeur du concept européen de chaussure de sécurité qu'il avait découvert aux Etats-Unis, l’entreprise JALLATTE® est installée depuis sa fondation dans la commune gardoise de Saint-Hippolyte¬-du-Fort, abritée dans un fort du 17ème siècle d’inspiration VAUBAN, devenu quatre siècles plus tard le site historique de JALLATTE®.

Depuis plus de 70 ans, JALLATTE® se positionne en leader sur le marché de la chaussure de sécurité, en misant sur l’innovation et la recherche de performances techniques, afin de garantir la protection de l’homme au travail, préserver sa santé et améliorer son bien-être.

JALLATTE® a su trouver un équilibre subtil entre technologie, sécurité, confort et design, en proposant des gammes complètes qui répondent aux exigences des milieux les plus hostiles tout en affirmant le goût de celui qui les porte.

Aujourd'hui, les efforts de conception sont concentrés sur la prévention des risques des TMS, troubles musculo-squelettiques, grâce à des matières innovantes et de nouvelles technologies de semelles multi-densité faisant l'objet de brevets internationaux.

Après la sécurité, le confort et le design, JALLATTE® ouvre la voie de la performance liée à l'antifatigue dans une approche ergonomique adaptée à toutes les physiologies et à toutes les situations de travail.

Le réseau de distribution des chaussures JALLATTE s'appuie sur les bureaux commerciaux du Groupe dans les principaux marchés européens : France, Italie et Royaume-Uni et sur des réseaux de vente en Scandinavie, Europe de l'Est, Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Nord et Moyen-Orient.

Le savoir-faire de JALLATTE :